Рубцовск: Волна гриппа и простуды накрыла Алтайский край | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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За последнюю неделю в Алтайском крае резко выросло число заболевших ОРВИ. По данным регионального отделения Роспотребнадзора, с 22 по 28 ноября было зарегистрировано 32,6 тысяч случаев заболевания. Причём основная масса заболевших – как школьники, так и взрослое население.

“Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риносинцитиальные вирусы, риновирусы), а также циркуляция вируса гриппа А/H3N2/”, – добавляют специалисты ведомства.

Прививочная кампания против гриппа продолжается в Алтайском крае уже три месяца, с 30 августа. За это время привился всего 21% от всех жителей – чуть больше 488 тысяч человек.

Также в крае (по состоянию на 1 декабря) в связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ:

полностью закрыто – 3 школы и 1 детское дошкольное учреждение;

частично закрыто – 1310 классов в 237 школах (в т.ч. на дистанционном обучении) и 302 группы в 140 дошкольных учреждениях.

“В этой связи ещё раз призываем жителей к необходимости соблюдения таких простых, но эффективных мер профилактики как использование масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ограничение пребывания в местах массового скопления людей, регулярное мытье рук с мылом и применение антисептиков”, – напоминают специалисты Роспотребнадзора.

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