Рубцовск: Рубцовчанка стала лауреатом краевого конкурса фотомастерства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Краевой конкурс фотомастерства “Взгляд на природу. Алтай-2021” проходил с 1 по 16 ноября. Он проводился Бийским техникумом лесного хозяйства для обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Цель конкурса – развитие и популяризация студенческого творчества в области фотомастерства. Как сообщает Министерство образования и науки Алтайского края, всего было прислано 537 фоторабот алтайских студентов из разных техникумов, колледжей, лицеев и т.д.

“Фотографии студентов – пойманное в ловушку мгновение, напоминающее воплощение в реальность мифа о застывших секундах. И совсем неудивительно, что студенты пытаются запечатлеть ускользающие моменты, стараясь сохранить на память мимолётные образы, а фотографии природы всегда завораживают и вызывают особый интерес”, – отмечают организаторы конкурса.

По итогам конкурса жюри отметило несколько десятков работ в разных номинациях. Лауреатом стала и студентка Рубцовского педагогического колледжа Полина Уханова. На конкурс были представлены три ее работы: “Свежесть Алтайских гор”, “Цветка аромат” и “По камням через речку”.

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