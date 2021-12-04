ГОРНЯК22 04.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Калиниградские следователи ищут на Алтае насильника с татуировками-чакрами на спине | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Следственные органы СК РФ по Калининградской области устанавливают личность подозреваемого в серии изнасилований, совершенных в регионе в 2015 году.

Как полагает следствие, в марте и июле 2015 года неизвестный мужчина изнасиловал двух женщин 61 и 57 лет. Было установлено, что оба преступления были совершены одним человеком – ДНК-профиль злоумышленника полностью совпадает.

Установлены особые приметы внешности предполагаемого преступника, благодаря которым его можно опознать.

Приметы нападавшего по состоянию на 2015 год: рост около 175 см, возраст около 22-25 лет, славянской внешности, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, лицо круглое, без щетины, на спине вдоль позвоночника расположена татуировка в виде 6-7 колец (так называемые «чакры») по вертикали от шеи до поясницы, отсутствует один из передних зубов справа на верхней челюсти,  на икроножной мышце правой ноги расположена татуировка  (предположительно, в виде овала, цветная), в паховой области имеется шрам размером примерно 8-10 см.

Любую информацию о личности и местонахождении данного человека, а также об обстоятельствах совершенного им преступления можно сообщить в правоохранительные органы.

ГОРНЯК22 04.12.2021

 

rubtsovskmv.ru

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