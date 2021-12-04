ГОРНЯК22 04.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на выставку местных художников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото: управление культуры, спорта и молодежной политики

3 декабря в 16.00 в Картинной галерее имени В.В. Тихонова состоится торжественное открытие выставки известных рубцовских художников – Сергея Петрова и Евгения Понеделко. Само событие приурочено к личным юбилеям мастеров.

Как сообщает управление культуры, спорта и молодежной политики, экспозиция насчитывает более 150 работ, в ней представлены графические и живописные произведения как самих художников, так и студийцев, обучающихся в мастерской Сергея Петрова. Помимо этого, на мероприятии можно будет пообщаться с авторами работ, задать все интересующие вопросы.

Выставка продлится до 9 января 2022 года. Ее можно будет посетить во время новогодних и рождественских каникул.

rubtsovskmv.ru

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