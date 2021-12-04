ГОРНЯК22 04.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: COVID-сертификаты будут действовать дольше | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото: РИА Новости

Минздрав России продлил срок действия сертификатов о перенесенной коронавирусной инфекции с шести месяцев до года, пишет “РИА Новости” со ссылкой на слова помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

Напомним, что ранее сертификат вакцинированного действовал 12 месяцев, а переболевшего – всего шесть. Теперь, по словам Кузнецова, сертификаты переболевших россиян также действительны в течение 12 месяцев. Все соответствующие решения по данному вопросу уже приняты.

“Срок действия сертификата о перенесенном COVID-19 составляет 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия также до 12 месяцев со дня выздоровления. Это чисто техническая процедура, она завершится в ближайшее время”, – цитирует Кузнецова “РИА Новости”.

Сам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил нововведение тем фактом, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается всего в 0,74% случаев.

rubtsovskmv.ru

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