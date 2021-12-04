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Горняк22
11 часов Ago
Фото: 1travmpunkt.com За последнюю неделю в Алтайском крае резко выросло число заболевших ОРВИ. По данным регионального отделения Роспотребнадзора, с 22...

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