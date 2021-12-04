Рубцовск: В Рубцовске работает горячая линия о качестве новогодних подарков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото rubtsovsk.org

С 6 по 17 декабря территориальный отдел Роспотребнадзора и филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске” проводит тематическое консультирование по вопросам качества и безопасности детских товаров и новогодних подарков.

“Специалисты дадут консультации гражданам и предпринимателям по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров”, – сообщает пресс-служба городской администрации.

Любой желающий может обратиться в рабочие дни:

по телефону “горячей линии” 8 (385-57) 4-28-71;

в Единый Консультационный Центр Роспотребнадзора круглосуточно по номеру: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный);

по электронной почте E-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru;

Режим работы:

понедельник – четверг с 9:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 12:45 до 13:33);

пятница с 9:00 до 12:45;

суббота и воскресенье – выходные дни.

rubtsovskmv.ru