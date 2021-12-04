Рубцовск: Из-за шторма на трассах Алтайского края ограничили движения транспорта | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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На два дня – 3 и 4 декабря – в Алтайском крае прогнозируют штормовую погоду. Сильные ветра и мокрый снег с дождём ухудшают видимость на дорогах, создают заносы и гололёд. В связи с плохими погодными условиями в регионе ограничено движение транспорта на автодорогах.

Как сообщает региональное управление ГУ МЧС России со ссылкой на “Алтайавтодор”, с 12:40 временно закрыты для автобусов и большегрузных автомобилей семь участков на пяти автодорогах в трех районах края: Благовещенском, Суетском и Кулундинском. На дорогах образовалась сильная гололедица. В целях обеспечения безопасности движения перекрыты следующие участки автодорог:

К-25 Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (Благовещенский р-он), на 1 участке от 139 км до 195 км;

Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (Благовещенский р-он), на 1 участке от 139 км до 195 км; К-37 Благовещенка-Нижняя Суетка (на всем протяжении), на 1 участке от 0 до 60 км;

Благовещенка-Нижняя Суетка (на всем протяжении), на 1 участке от 0 до 60 км; К-16 Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (Благовещенский р-он), на 3 участках от 90 до 101 км, от 114 до 147 км, от 147 до 186 км;

Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (Благовещенский р-он), на 3 участках от 90 до 101 км, от 114 до 147 км, от 147 до 186 км; К-22 Юдиха-Тюменцево-Баево-Знаменка-Славгород (Суетский р-он), на 1 участке от 118 до 191 км;

Юдиха-Тюменцево-Баево-Знаменка-Славгород (Суетский р-он), на 1 участке от 118 до 191 км; К-03 Змеиногорск-гр.НСО (Кулундинский р-он) на 1 участке от 311 до 371 км.

На дорогах дежурят оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов МЧС совместно с сотрудниками ГИБДД. Организовано оповещения водителей дальних рейсов по радиоканалам связи.

“В настоящий момент на участках автодорог с действующим ограничением движения автомобильной техники и людей в снежных заторах нет. Скопления транспорта не наблюдается. На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. Проезд обеспечен”, – добавляют в обоих ведомствах.

По данным автовокзала краевой столицы отменено три рейса: 11:00 “Барнаул-Славгород”, 12:35 “Барнаул-Кулунда”, 13:00 “Барнаул-Славгород”.

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