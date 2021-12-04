Рубцовск: Рубцовчан проконсультируют по вопросам защиты прав потребителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: www.gov.kz

Консультационный пункт филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске” на постоянной основе проводит консультации по вопросам защиты прав потребителей.

Специалисты учреждения помогут оценить имеющиеся документы, защитить нарушенные права и обязанности, а также составить проекты претензии для досудебного разрешения спора и искового заявления для подачи в суд.

Пункт работает по адресу: ул. Краснознаменская, 118 (кабинет № 1). Телефон “горячей линии” – 8 (385-57) 4-28-71.

Помимо этого в круглосуточном режиме работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (звонок на территории РФ – бесплатный);

Также можно отправить обращение на электронный адрес: zpp-rub@altcge.ru

Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.45 (обеденный перерыв с 12.45. до 13.33).

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