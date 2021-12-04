Рубцовск: В Рубцовске идут работы по модернизации уличного освещения | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Второй год подряд Рубцовск участвует в краевой программе по модернизации линий наружного освещения. В текущем году на 12 участках будут проведены работы по модернизации и восстановлению.

После длительного перерыва освещение на днях появилось на улицах Алтайской и Октябрьской, в границах от Северной до Федоренко, закончены работы по освещению улицы Федоренко – теперь она «светится» практически до линии железной дороги.

Кроме того, сегодня ведутся работы по восстановлению освещения улицы Тракторной, от переулка Семафорного до улицы Тихвинской с восточной стороны железной дороги. Рубцовчане, живущие в этом районе, уже заметили, что часть улицы освещена. Энергетики трудятся и в Западной части города – здесь восстановят линии по улице Ростовской, улицах Ломоносова и Бориса Иванкова в границах от Станционного до Гоголевского.

– Эти работы будут выполнены до конца текущего года. В рамках модернизации идет работа в центральной части города, ведется замена открытого алюминиевого провода на более современный марки СИП, в некоторых местах устанавливаются светодиодные энергосберегающие светильники нового поколения, – рассказал «Местному времени» заместитель главы администрации Рубцовска Олег Обухович.

Очень важным нововведением стала установка современных щитов управления уличным освещением на 22-ти участках с возможностью централизованной диспетчеризации. В каждом щите устанавливается специальный модуль, который с помощью мобильной связи передает данные и принимает команды от центрального пункта управления. Теперь специалисты Управления ЖКХ могут в удаленном режиме контролировать работоспособность линии и конкретных светильников, делать корректировку времени включения. Соответствующая диспетчерская служба будет организована сразу после нового года. Необходимо отметить, что контроль работоспособности линий будет двойным – данные также будут передаваться в единую дежурно-диспетчерскую службу города.

– Новые щиты управления уже позволили управлять уличным освещением в режиме энергосбережения. Как могли заметить рубцовчане, на части участков в ночное время горит только половина светильников или они работают вполовину мощности, что существенно экономит расходы из городского бюджета и позволит более безболезненно вводить в эксплуатацию новые линии освещения, – подчеркнул Олег Обухович.

Также, в текущем году заработает освещение дороги к поселку Правобережному, от троллейбусного кольца на улице Светлова до моста через реку Алей, включая сам мост. Новые светильники появились на улице Красной, от ул. Сельмашской до завода Алтайсельмаш, и на участке переулка Перекопского.

В рамках модернизации в 2021 году стоимость работ составит 9,5 млн рублей, в рамках технического обслуживания – 2,5 млн рублей, часть этих средств пошла на восстановление подрядчиком, АО «Алтайкрайэнерго», линий освещения. Основная часть расходов по программе легла на плечи краевого бюджета, но с обязательным софинансированием из бюджета Рубцовска.

Фото Максима Добровольского/Местное время

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