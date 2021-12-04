ГОРНЯК22 04.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске небольшой снег: погода на 4 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
11 часов Ago

Фото yamalpro.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 4 декабря, синоптики прогнозируют в отдельных районах небольшой, местами умеренный снег, метель. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в утренние часы и к вечеру будет прохладно, –2…–7°С, днём температура составит –1…+1°С. В отдельных районах небольшой, по востоку местами умеренный снег, метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

В Рубцовске пасмурно, местами слабый снег. Ветер, юго-западный, 4-6 м/с, с порывами до 9-11 м/с. На дорогах сильная гололедица. Столбики термометра покажут –4…–2°С, днём возможно потеплеет до 0…+1°С.

rubtsovskmv.ru

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