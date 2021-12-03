ГОРНЯК22 03.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт «Перекрёсток-Контроль» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото: diesel-dv.ru

Сегодня, 2 декабря в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Перекрёсток-Контроль”. Инспекторы ГИБДД будут выявлять нарушителей на перекрёстках и пресекать тех водителей, кто не уступает дорогу.

“Рейд проводится с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, профилактике, пресечению административных правонарушений связанных с нарушением правил проезда перекрестка и не предоставление преимущества при выезде со второстепенной дороги”, – поясняют в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”. 

Всего с января по ноябрь на территории обслуживания ОГИБДД зарегистрировано 125 аварий. В них погибло десять человек, и ещё 167 получили ранения различной степени тяжести. Из всех случаев ДТП 24 факта как раз связанны с несоблюдением очередности проезда.

rubtsovskmv.ru

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