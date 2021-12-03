Рубцовск: В России вводят новые правила выдачи медсправок для водителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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30 ноября Минздрав России утвердил новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, для некоторых категорий автолюбителей увеличится объем медицинских исследований.

Так, для того, чтобы восстановить водительское удостоверение после лишения или судебного запрета управлять автомобилем, гражданам придется пройти химико-токсикологическое исследование, а также сдать анализы крови и (или) мочи.

“Минусов мы не видим. Это положительно отразится на контроле за водителями, которые были лишены права вождения и будут дополнительно обследованы, что в целом позволит уменьшить количество ДТП и позволит усилить профилактику наркологических заболеваний, так как наркологическая служба будет дополнительно выявлять граждан с зависимостью от психоактивных веществ и алкоголя”, – цитирует “РИА Новости” главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

rubtsovskmv.ru