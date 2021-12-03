ГОРНЯК22 03.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: «Час прямого провода»: рубцовчанам ответят на все вопросы о жизни инвалидов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
4 часа Ago

Фото ord-gazeta.ru

3 декабря – Международный день инвалидов. В Алтайском крае в этот день с 11:00 до 12:00 состоится “час прямого провода” по вопросам жизнеобеспечения людей с инвалидностью: о трудоустройстве, льготах, медпомощи и так далее. Об этом сообщает Министерство социальной защиты региона – организатор прямой линии.

Отвечать на вопросы жителей края будут специалисты различных ведомств: социальной службы, здравоохранения, пенсионного фонда и фонда социального страхования, главного бюро медико-социальной экспертизы и другие.

Номера телефонов главных специалистов следующие:

  • (3852) 27- 36-32 – Министерство социальной защиты Алтайского края;
  • (3852) 39-98-00 – отделение Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю;
  • (3852) 29-16-68 – региональное отделение Фонда социального страхования РФ;
  • (3852) 42-10-30 – Главное бюро медико-социальной экспертизы региона;
  • (3852) 62-65-74 – Министерство здравоохранения Алтайского края;
  • (3852) 20-55-12 – управление Алтайского края по труду и занятости населения.

Подробный список всех ведомств и имена специалистов, которым можно задавать вопросы, а также контактные номера телефонов расположены здесь.

rubtsovskmv.ru

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