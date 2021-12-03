Рубцовск: Рубцовчан приглашают на премьеру спектакля «Осторожно! Сказка!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Рубцовский драматический театр

В Рубцовском драматическом театре состоится премьера спектакля “Осторожно! Сказка!”. Его поставил заслуженный работник культуры России Станислав Спивак.

“С автором пьесы – Владимиром Илюховым – мы сотрудничаем уже не первый год, поэтому в активе театра сразу несколько спектаклей по произведениям, вышедшим из-под пера этого талантливого драматурга. Вот и на этот раз мы выбрали пьесу, которая, на мой взгляд, отвечает всем критериям спектакля именно для семейного просмотра. Здесь и необычные персонажи, и неожиданные повороты сказочного сюжета, много песен, танцевальных номеров. Словом, скучно точно никому не будет. Плюс в пьесе ненавязчиво присутствует воспитательная составляющая, которая так необходима и взрослым, и – главное – детям в наше непростое во всех отношениях время. В Рубцовском драматическом театре стараться “сеять разумное, доброе, вечное” давно стало как раз доброй традицией. Надеюсь, и в этот раз нам удастся не изменить своим, сложившимся годами, принципам”, – поясняет Станислав Федорович.