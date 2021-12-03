Рубцовск: Душу понимающий | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Евгения Астанина/Местное время

Традиционно 22 ноября в России отмечается День психолога. Сегодня эта профессия уже не является чем-то непонятным и далеким, как несколько лет назад. Специалисты не только могут выслушать человека, но и помогают обрести ему душевное спокойствие и уверенность. Мы поговорили с представительницей этой важной профессии – психологом Анной ЧУРЛИК.

– Анна, расскажите немного о себе. Почему вы выбрали эту профессию?

– Изначально я хотела связать свою жизнь с медициной, о психологии даже не задумывалась. По окончании школы отучилась еще два года в экспериментальном классе при медицинском колледже. На практике я стала склоняться к тому, что медицина мне не так интересна, а вот помощь людям в разговорном плане, напротив, очень привлекала.

– Были какие-то предпосылки к тому, чтобы попробовать себя в этой деятельности?

– Уже в сознательном возрасте ко мне начали обращаться за советом подруги. Они считали, что у меня получается мирить, поддерживать, находить точки соприкосновения. Во время практики в медицинском такие «консультации» продолжались. Но теперь обращались не только знакомые, но и люди со стороны. Так у меня появилось ощущение, что я действительно могу помогать людям, и стало зарождаться желание стать психологом.

– Какими были первые шаги к становлению в профессии?

– Так как я не смогла долго быть «карманным» психологом, я стала выбирать вузы с подходящим направлением. Помимо этого, меня интересовали иностранные языки. Так что в итоге я училась очно на психолога, заочно – на преподавателя английского языка, таким образом получила сразу два образования. В то время через центр занятости как раз реализовалась программа, в которой я приняла участие и успешно защитила свой проект. Собственно, это и стало началом моего профессионального пути.

– С какими трудностями столкнулись поначалу?

– Было мало клиентов. Конечно, помогало «сарафанное» радио. Но отношение к психологам тогда было совсем иным. Люди к специалистам шли неохотно, что уж говорить о том, чтобы доверить им свои проблемы. Профессия была незнакомой, приходилось объяснять каждому клиенту, кто такой психолог. Что цель его не навредить человеку, а помочь решить проблему. К счастью, со временем все изменилось в лучшую сторону.

– Помните своего первого клиента?

– В первый раз ко мне на консультацию пришел мальчик лет двенадцати со своей бабушкой. Мы начали беседовать, и я почувствовала, что он ну ни в какую не идет на контакт. Я попросила бабушку дать нам пообщаться вдвоем. И когда она ушла, спросила мальчика: «Ты меня боишься?». Объяснила, что мы просто разговариваем, знакомимся. После этого он расслабился, и консультация прошла в итоге успешно. В конце нашей беседы я спросила, чего же он так боялся. На что в ответ услышала: «Дома мне сказали, что вы будете копаться в мозгах». Такой вот забавный был случай!

– Какие навыки и качества нужны, чтобы стать психологом?

– Нужно быть доброжелательным. Обладать чувством юмора, уметь раскрепостить человека. Также немаловажно всегда оставаться спокойным. Спокойствие и уверенность – залог успешной консультации.

– Как найти подход к «зажатым» людям? Есть какие-то техники для раскрепощения клиента?

– Самое первое оружие, что действует безотказно, – это улыбка. Человеку всегда приятнее видеть не угрюмого специалиста, а того, кто изначально показывает доброжелательное отношение. В этом помогает улыбка. Также я всегда стараюсь создать в кабинете обстановку, приближенную к домашней. Чтобы не было слишком строго и не создавалось впечатление, что ты зашел к начальнику «на ковер». Если клиент сильно зажат, мы работаем с дыханием. Я никогда не задаю шаблонных вопросов – человек сам решает, с чего начать беседу. Так и происходит налаживание мостов между клиентом и специалистом.

– С кем обычно работаете?

– В основном с подростками и детьми. Бывает, что обращаются и семейные пары, и просто уже взрослые женщины и мужчины.

– Что для вас лично значит психология?

– Психология – это моя, не побоюсь этого слова, жизнь. Моя работа – это мое детище. И я получаю от нее огромное удовольствие. Профессия приносит радость, удовлетворение, потому что мне нравится то, чем я занимаюсь.

– А во внерабочее время удается «отключить» психолога?

– Дома мне часто говорят: «Аня, не включай психолога». Волей-неволей приходится разграничивать. Специалист я только у себя в кабинете. Когда захожу домой, работа остается за дверью.

– Какие у вас планы на будущее?

– Планы всегда грандиозные. В приоритете – поездки на повышение квалификации. Я стараюсь делать это как можно чаще, потому что профессия не стоит на месте. Также моя большая мечта – открыть собственный психологический центр. Привлечь молодых специалистов, которым я буду рада помочь, поделиться и обменяться опытом.

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