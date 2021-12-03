Рубцовск: Новогодние ели вырастут в цене | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: timashevsk.ru

Россиян предупредили о подорожании новогодних елок. Как искусственных, так и настоящих деревьев. Специалисты называют одной из причин – повышение стоимости их транспортировки.

В среднем на 10–15% ожидается увеличение цены на живую ель. Как пишут «Известия», дерево высотой полтора метра сейчас стоит в среднем 1,5 тысячи рублей.

Что касается искусственных новогодних красавиц, то в этом году цены на них поднялись до 30%, по сравнению с прошлым годом. Подорожание товара обусловлено также возросшими расходами на сырье. Елки размером 30 сантиметров будут стоить около 200 рублей, а четырехметровые — более 20 тысяч.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru