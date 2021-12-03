Рубцовск: Россельхозбанк запускает специальные «детские» дебетовые карты | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 1 декабря 2021 Россельхозбанк вводит возможность открытия отдельного счета и выпуска дебетовой карты для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Дебетовая карта может быть выпущена отдельно либо в рамках зарплатного проекта. Карта является полноценным банковским продуктом, подросток может оформить ее самостоятельно в офисе банка.

По функционалу, карта для подрастающего поколения полностью повторяет возможность стандартной дебетовой карты. Также владельцу карты будет доступен «Мобильный банк» для дистанционного управления счетом и совершения по нему операций.

«Россельхозбанк – семейный банк, мы разрабатываем и адаптируем продукты для всех членов семьи. Дебетовые карты для подростков позволят обучить подрастающее поколение финансовой грамотности и проведению базовых финансовых операций. Кроме того, такие карты станут безопасной альтернативной наличным для карманных расходов. «Своя карта» от Россельхозбанка дает подростку возможность безналичного расчета в магазинах, кафе, общественном транспорте и т.д., а также управлять своим бюджетом и использовать все преимущества нашей программы лояльности «Урожай», – рассказала директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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