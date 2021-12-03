Рубцовск: О бюджете Рубцовска простыми словами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Бюджет Рубцовска – это главный финансовый документ города. Но что такое бюджет? Из чего состоят доходы, и какими они бывают? На что уходят расходы? Что такое дефицит и профицит бюджета? Сегодня мы попытаемся ответить на эти сложные вопросы простыми словами.

Так что же такое бюджет?

Это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

В законодательстве РФ бюджет муниципального образования (местный бюджет) определён как форма образования и расходования денежных средств в расчёте на финансовый год и (или) плановый период, предназначенный для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.

Органы местного самоуправления Рубцовска самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», формируют, утверждают, исполняют бюджет и осуществляют контроль за его исполнением.

Что такое доходы, какими они бывают?

Доходы городского бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления.

Доходы бюджета подразделяются на три вида: – налоговые доходы; – неналоговые доходы; – безвозмездные поступления.

Из чего состоят налоговые доходы?

Налоговые доходы – это федеральные, региональные, местные налоги и специальные налоговые режимы, перечень которых определён Налоговым кодексом РФ.

Согласно Бюджетному кодексу, краевому бюджетному и налоговому законодательству региональные налоги, собираемые в Алтайском крае, в полном объёме поступают в региональный бюджет (например, налог на имущество организаций, транспортный налог).

Таким же образом местные налоги поступают в местный бюджет (земельный налог, налог на имущество физических лиц).

Федеральные налоги, специальные налоговые режимы распределяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов и местными бюджетами. К таким налогам относятся НДФЛ, НДС, акцизы, налог на прибыль, госпошлина, «упрощенка», патент и др. Распределение производится на основе нормативов (процентных) отчислений. При этом нормативы закреплены Бюджетным кодексом РФ, краевым бюджетным законодательством. Так, например, в городской бюджет уходит 20 % налога на доходы физических лиц, остальные 70 % отправляются в бюджет края. Полностью в размере 100 % в бюджет города уходит госпошлина, которую рубцовчане оплачивают в судах общей юрисдикции, и патент. Кроме того, в городскую казну поступает небольшая доля акцизов на нефтепродукты. НДС и налог на прибыль в бюджет города не поступают.

Так выглядит структура налоговых доходов бюджета Рубцовска (2021 г.)

Что такое неналоговые доходы?

Неналоговые доходы городского бюджета – это доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности с ней – от продажи имущества и штрафные санкции.

К доходам от муниципальной собственности относится: – арендная плата за землю; – арендная плата за использование муниципальных нежилых помещений; – доходы от приватизации муниципального имущества; – доходы от продажи земли; – отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Также к неналоговым доходам относится плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг казёнными учреждениями, штрафы, компенсации затрат бюджета и прочие неналоговые доходы.

Так выглядит структура неналоговых доходов бюджета Рубцовска (2021 г.)

Что такое безвозмездные поступления?

Это поступления средств в городской бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ, такие как субвенции, субсидии, дотации и прочие безвозмездные перечисления. В бюджете Рубцовска они занимают главенствующую роль. Так, например, доходы городского бюджета в 2021 году составили 2390,4 млрд рублей, из которых 1 835,0 млрд рублей – это поступления из бюджета Алтайского края.

На что уходят расходы городского бюджета?

Расходы бюджета Рубцовска определяются задачами и функциями органов местного самоуправления. Перечень вопросов, отнесённых к компетенции местной власти, закреплён Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основными направлениями использования средств бюджета города являются расходы на образование, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожную сферу, культуру, физическую культуру и спорт, а также строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы и прочее).

Так выглядит структура расходов бюджета Рубцовска (2021 г.)

Что такое дефицит и профицит бюджета?

Дефицит бюджета — это превышение расходов бюджета над его доходами.

Профицит бюджета — это превышение доходов бюджета над его расходами.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — это основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.

Если бюджет на очередной финансовый год и плановый период принимается с дефицитом, то обязательно утверждаются источники финансирования дефицита бюджета. По прогнозу на 2021 год дефицит бюджета Рубцовска составит 50 млн рублей. Для его покрытия предполагается привлечь муниципальные внутренние заимствования и средства, направляемые на погашение основной суммы муниципального долга.

Кто принимает бюджет, и кто им распоряжается?

Органы местного самоуправления составляют проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Для учёта мнения и интересов жителей города Рубцовска он выносится на публичные слушания, в которых может принять участие и внести свои предложения любой гражданин.

После обсуждения на публичных слушаниях проект решения о бюджете представляется главой города в Рубцовский городской Совет депутатов. Постоянные комиссии Совета депутатов его рассматривают и вносят свои поправки и замечания. Проект решения о бюджете рассматривается депутатами и после этого утверждается решением городского Совета.

Что в итоге?

Характеризуя бюджет Рубцовска, необходимо, прежде всего, отметить сохранение из года в год принципа его социальной ориентированности, направленной на обеспечение финансирования только первоочередных расходов. Основные направления бюджетной и налоговой политики городских властей ориентированы на достижение главной стратегической цели развития Рубцовска – формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного проживания, обеспечивающей устойчивый экономический рост, способствующий повышению благосостояния и качества жизни населения.

rubtsovskmv.ru