Рубцовск: О бюджете Рубцовска простыми словами | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Бюджет Рубцовска – это главный финансовый документ города. Но что такое бюджет? Из чего состоят доходы, и какими они бывают? На что уходят расходы? Что такое дефицит и профицит бюджета? Сегодня мы попытаемся ответить на эти сложные вопросы простыми словами.
Так что же такое бюджет?
Это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.
В законодательстве РФ бюджет муниципального образования (местный бюджет) определён как форма образования и расходования денежных средств в расчёте на финансовый год и (или) плановый период, предназначенный для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального образования.
Органы местного самоуправления Рубцовска самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», формируют, утверждают, исполняют бюджет и осуществляют контроль за его исполнением.
Что такое доходы, какими они бывают?
Доходы городского бюджета – это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления.
Доходы бюджета подразделяются на три вида:
– налоговые доходы;
– неналоговые доходы;
– безвозмездные поступления.
Из чего состоят налоговые доходы?
Налоговые доходы – это федеральные, региональные, местные налоги и специальные налоговые режимы, перечень которых определён Налоговым кодексом РФ.
Согласно Бюджетному кодексу, краевому бюджетному и налоговому законодательству региональные налоги, собираемые в Алтайском крае, в полном объёме поступают в региональный бюджет (например, налог на имущество организаций, транспортный налог).
Таким же образом местные налоги поступают в местный бюджет (земельный налог, налог на имущество физических лиц).
Федеральные налоги, специальные налоговые режимы распределяются между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов и местными бюджетами. К таким налогам относятся НДФЛ, НДС, акцизы, налог на прибыль, госпошлина, «упрощенка», патент и др. Распределение производится на основе нормативов (процентных) отчислений. При этом нормативы закреплены Бюджетным кодексом РФ, краевым бюджетным законодательством. Так, например, в городской бюджет уходит 20 % налога на доходы физических лиц, остальные 70 % отправляются в бюджет края. Полностью в размере 100 % в бюджет города уходит госпошлина, которую рубцовчане оплачивают в судах общей юрисдикции, и патент. Кроме того, в городскую казну поступает небольшая доля акцизов на нефтепродукты. НДС и налог на прибыль в бюджет города не поступают.
Так выглядит структура налоговых доходов бюджета Рубцовска (2021 г.)
Что такое неналоговые доходы?
Неналоговые доходы городского бюджета – это доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, или от деятельности с ней – от продажи имущества и штрафные санкции.
К доходам от муниципальной собственности относится:
– арендная плата за землю;
– арендная плата за использование муниципальных нежилых помещений;
– доходы от приватизации муниципального имущества;
– доходы от продажи земли;
– отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий.
Также к неналоговым доходам относится плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от оказания платных услуг казёнными учреждениями, штрафы, компенсации затрат бюджета и прочие неналоговые доходы.
Так выглядит структура неналоговых доходов бюджета Рубцовска (2021 г.)
Что такое безвозмездные поступления?
Это поступления средств в городской бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ, такие как субвенции, субсидии, дотации и прочие безвозмездные перечисления. В бюджете Рубцовска они занимают главенствующую роль. Так, например, доходы городского бюджета в 2021 году составили 2390,4 млрд рублей, из которых 1 835,0 млрд рублей – это поступления из бюджета Алтайского края.
На что уходят расходы городского бюджета?
Расходы бюджета Рубцовска определяются задачами и функциями органов местного самоуправления. Перечень вопросов, отнесённых к компетенции местной власти, закреплён Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными направлениями использования средств бюджета города являются расходы на образование, социальную политику, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожную сферу, культуру, физическую культуру и спорт, а также строительство объектов социальной инфраструктуры (детские сады, школы и прочее).
Так выглядит структура расходов бюджета Рубцовска (2021 г.)
Что такое дефицит и профицит бюджета?
Дефицит бюджета — это превышение расходов бюджета над его доходами.
Профицит бюджета — это превышение доходов бюджета над его расходами.
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — это основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
Если бюджет на очередной финансовый год и плановый период принимается с дефицитом, то обязательно утверждаются источники финансирования дефицита бюджета. По прогнозу на 2021 год дефицит бюджета Рубцовска составит 50 млн рублей. Для его покрытия предполагается привлечь муниципальные внутренние заимствования и средства, направляемые на погашение основной суммы муниципального долга.
Кто принимает бюджет, и кто им распоряжается?
Органы местного самоуправления составляют проект решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Для учёта мнения и интересов жителей города Рубцовска он выносится на публичные слушания, в которых может принять участие и внести свои предложения любой гражданин.
После обсуждения на публичных слушаниях проект решения о бюджете представляется главой города в Рубцовский городской Совет депутатов. Постоянные комиссии Совета депутатов его рассматривают и вносят свои поправки и замечания. Проект решения о бюджете рассматривается депутатами и после этого утверждается решением городского Совета.
Что в итоге?
Характеризуя бюджет Рубцовска, необходимо, прежде всего, отметить сохранение из года в год принципа его социальной ориентированности, направленной на обеспечение финансирования только первоочередных расходов. Основные направления бюджетной и налоговой политики городских властей ориентированы на достижение главной стратегической цели развития Рубцовска – формирование благоприятной социальной среды, создающей условия для комфортного и безопасного проживания, обеспечивающей устойчивый экономический рост, способствующий повышению благосостояния и качества жизни населения.