Рубцовск: Стрельба в Алтайской школе: подробности и последствия | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: factum.kz

Вчера в сельской школе Алтайского района произошёл шокирующий многих инцидент – один ученик выстрелил другому в голову из пневматического пистолета. Однако, всё оказалось немного иначе, чем пишут в соцсетях.

“По словам родителей пострадавшего мальчика, их 14-летний сын перед началом второй смены зашел в уличный туалет, где в него без предупреждения из, предположительно, пневматического пистолета выстрелил десятиклассник. Конфликта между подростками не было, но сам пострадавший утверждает, что старшеклассник целенаправленно выстрелил в него”, – гласит сообщение в соцсетях региона.

Сейчас информация уточнилась и обновилась. Итак, вчера, 1 декабря 2021 года, один из учеников принес пневматическое оружие в школу №1 села Алтайское. Как уточнили в комитете по образованию и делам молодёжи администрации Алтайского района, ученик десятого класса, 2005 года рождения, на территории уличного школьного туалета решил пострелять в дерево. Но пуля срикошетила и попала в голову учащемуся 8 класса, 2007 года рождения.

В школьном медпункте пострадавшему наложили повязку и доставили в районную ЦРБ. Врачи уточнили, что пуля повредила лишь мягкие ткани. Её извлекли, состояние у ребёнка удовлетворительное.

“С несовершеннолетними была проведена беседа о случившемся факте, о недопустимости проноса на территорию учебного заведения, в учебное заведение пневматического и огнестрельного оружия. До родителей несовершеннолетних в чатах довели информацию о ЧП, обратили внимание на особый контроль за личными вещами детей. Комитетом по образованию и делам молодежи администрации Алтайского района в адрес руководителей образовательных организаций Алтайского района направлена информация о необходимости усиления мер по пропускному режиму”, – приводит “Катунь 24” слова представителя регионального Минобрнауки.



Пресс-служба правительства Алтайского края также сообщает, что вице-губернатор Игорь Степаненко обратился к главам муниципалитетов, руководителям образовательных учреждений и органов управления образованием в связи с этим случаем. Зампред правительства поручил провести разъяснительную работу со школьниками и их родителями, а также усилить пропускной режим и проинструктировать работников образовательных учреждений о мерах безопасности и порядке действий при подобных ЧП.

Директорам и заместителям, в свою очередь, нужно будет провести оценку комплексной безопасности своих учреждений образования и отчитаться главе муниципалитета.

По случаю инцидента в Алтайской школе идёт следственная проверка.

rubtsovskmv.ru