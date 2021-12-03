Рубцовск: В Алтайском крае стартует декада инвалидов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: s.inalmaty.kz

3 декабря в Алтайском крае начнется декада инвалидов. Это ежегодная социальная акция, цель которой – привлечь внимание общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья.

В нынешнем году большинство мероприятий декады инвалидов проведут в дистанционном режиме. Это связано с риском распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае.

Как сообщает Министерство социальной защиты края, открывает акцию час прямого провода по вопросам жизнеобеспечения инвалидов. Также в течение всей декады пройдут круглые столы по актуальным вопросам обеспечения граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации (7 декабря) и по вопросам взаимодействия и организации поддержки и реабилитации инвалидов ветеранов боевых действий (8 декабря).

С 1 по 10 декабря состоится акция “Доступная занятость для достойной жизни”, приуроченная к Международному дню инвалидов. 8 декабря в рамках мероприятия во всех центрах занятости населения для работодателей и граждан с инвалидностью будут проведены ярмарки вакансий.

На базе Минсоцзащиты края 9 декабря будет работать онлайн-платформа прямого общения для инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

10 декабря пройдет видео-фестиваль творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья “Свет нашей души”.

Справка: около 170 тысяч жителей региона – люди с ограниченными возможностями здоровья, из них 11 тысяч – дети.

rubtsovskmv.ru