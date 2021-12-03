Рубцовск: В Алтайском крае ввели коронавирусные послабления | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Запрет на проведение новогодних мероприятий в этом году в Алтайском крае вводить не будут. Решение об этом было принято вчера на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Однако посетить их смогут не все, а лишь те, кто вакцинировался, либо переболел коронавирусом не более полугода назад или предоставит свежий ПЦР-тест, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме того, снят запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 6:00. Но посещать такие заведения можно при наличии QR-кода. При этом подчеркивается, что органы правопорядка продолжат контроль за соблюдением действующих ограничительных мер.

Также в новой редакции указа с 50 до 70% увеличилась норма заполняемости помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, спортивных объектах, цирках, бассейнах. При этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может превышать 500 человек. Посещать вышеназванные учреждения граждане смогут при предъявлении документа, удостоверяющего личность и действующего QR-кода либо документа о медотводе к вакцинации и отрицательного ПЦР-теста.

Изменились правила заселения в гостиницы. Теперь при отсутствии QR-кода можно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

QR-код можно предъявлять на электронном устройстве или в бумажном виде, в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона или иного подобного устройства.

Режим самоизоляции по-прежнему сохраняется для граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или перенесли COVID-19 более полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru