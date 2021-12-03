Рубцовск: В рубцовской колонии осужденному пытались передать MP3-плеер | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В Рубцовске осужденному исправительной колонии № 10 прислали MP3-плеер в заказном письме. Помимо этого, в конверте находились гарнитура, зарядное устройство, три флеш-карты и два USB-переходника. Запрещенные предметы обнаружил сотрудник исправительного учреждения.

Отправитель установлен, решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

По законодательству РФ все получаемые и отправляемые осужденными письма подвергаются цензуре. Также установлен перечень органов, организаций и лиц, переписка осужденных с которыми не подлежит цензуре: письма, адресованные президенту России, Госдуме и Совету Федерации и т.д.

Обычные письма после прибытия в исправительное учреждение проверяют в течение трех дней, затем они передаются адресату. Заказные вскрывают при получателе. Таким образом и были обнаружены запрещенные предметы в конверте.

“В УИС Алтайского края на должном уровне осуществляется работа по предупреждению проникновения на территорию учреждений запрещенных предметов. С начала 2021 года при попытке доставки изъято 1765 руб., 1,76 гр. наркотических веществ, 14 мобильных телефонов, 11 зарядных устройств и 22 сим-карты. В отношении 28 граждан составлены материалы об административных правонарушениях”, – добавляют в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

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