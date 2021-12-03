Рубцовск: Алтайский край и Рубцовск накроет шторм: погода на 3 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 3 декабря, синоптики прогнозируют холодную погоду, мокрый снег и усиление ветра. А теперь подробнее.

В Алтайском крае днём 3 декабря и в ночь на 4 декабря ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящего в снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица, ночью 4 декабря по югу местами снежные заносы. Ветер южный с переходом в юго-западный, 8-13м/с, местами порывы 17-22м/с. Температура 0…+5°С, по югу местами до +10°С.

В Рубцовске синоптики обещают в течение дня преимущественно без осадков, во второй половине дня может пойти снег, мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер сильный, южный, скорость 5-9 м/с с порывами до 13-15 м/с. Температура ожидается –3…+1°С, в середине дня возможно потепление до +5°С.

rubtsovskmv.ru