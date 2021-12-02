Рубцовск: Рубцовские «Наследники Ползунова» показали свои знания на Всероссийской олимпиаде школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: alt.kp.ru

С 13 по 19 ноября в Рубцовске проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, химии и физике. Свои знания наук продемонстрировали и учащиеся Рубцовского филиала Центра детского научного и инженерно-технического творчества “Наследники Ползунова”.

Как сообщает РИИ АлтГТУ, воспитанники центра показали высокий уровень подготовки. По математике среди школьников 5-11 классов лучшими в своих параллелях стали: Александр Орлов, Ярослав Нагаев и Денис Сигаев (все 5 класс), Сергей Соловьев (6 класс), Светлана Полякова (7 класс), Мария Дубинина и Богдан Гилязов (8 класс), Михаил Волчков (9 класс), Софья Астрелина (10 класс) и Маргарита Пухова (11 класс).

По химии один из лучших результатов показала Мария Дубинина (среди учащихся 8-х классов), Никита Сотников (среди учащихся 9-х классов). Вновь стал первым победитель регионального этапа ВсОШ по химии текущего года Михаил Гараджа, ученик 10 класса. Успешно выступил на олимпиаде Данил Погодаев, учащийся 11 класса.

По итогам муниципального этапа по физике победителями стали трое “наследников”: Роман Ефремушкин (8 класс), Михаил Волчков (9 класс) и Станислав Руденко (11 класс).

“По сравнению с 2020 годом результаты выступления наших обучающихся на муниципальном этапе ВсОШ значительно улучшились. Это стало возможным благодаря совместной упорной работе школьников и педагогов Центра, а также занятиям по олимпиадной подготовке, которые проводят лучшие олимпиадные тренеры России на базе системы видеоконференцсвязи Фонда Андрея Мельниченко. Мы поздравляем наших воспитанников с хорошими результатами и желаем им новых успехов, в том числе на региональном этапе ВсОШ”, – прокомментировал директор РФ ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Александр Шашок.

Справка: Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.

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