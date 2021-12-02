ГОРНЯК22 02.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: spicami.ru

В России решили сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщают “Известия”.

Теперь ПЦР-тесты будут действовать 48 часов вместо 72. Такое решение приняли на фоне распространения нового штамма коронавируса под названием “омикрон”.

“С учетом особенностей нового штамма “омикрон”, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48″, – заявила Попова.

Также главный санитарный врач России подчеркнула, что в стране омикрон-штамм еще не выявлен.

rubtsovskmv.ru

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