Рубцовск: В России сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В России решили сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщают “Известия”.

Теперь ПЦР-тесты будут действовать 48 часов вместо 72. Такое решение приняли на фоне распространения нового штамма коронавируса под названием “омикрон”.

“С учетом особенностей нового штамма “омикрон”, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48″, – заявила Попова.

Также главный санитарный врач России подчеркнула, что в стране омикрон-штамм еще не выявлен.

rubtsovskmv.ru