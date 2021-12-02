Рубцовск: Знать, чтобы жить: 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото yandex.ru

Ежегодно 1 декабря во всех уголках земного шара отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day). Он был учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН в 1988 году. В Рубцовском филиале Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом рассказали об основных направлениях и результатах работы своего учреждения.

Многие думают, что ВИЧ и СПИД – одно и то же. Но это не так: ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Когда человек заражается ВИЧ, вирус начинает разрушать иммунную систему, которая отвечает за защиту организма перед болезнями. СПИД – синдром приобретенного иммунного дефицита, последняя стадия ВИЧ-инфекции. При ослаблении иммунной системы человек становится уязвимым для различных болезней, особенно инфекционных (туберкулез, пневмония и др.).

– Более сорока лет прошло с момента регистрации первых случаев ВИЧ-инфекции, а распространение этого заболевания во всём мире по-прежнему остается глобальной проблемой. Но, главное, ВИЧ уже давно вышел за пределы уязвимых групп и сейчас активно распространяется среди социально благополучного населения. В России с ВИЧ-инфекцией живет свыше миллиона человек, и каждый час заражается ещё примерно девять человек, – говорит заведующая отделом профилактики КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в г. Рубцовске» Маргарита Епанщинцева.

Согласно официальной статистике, в Алтайском крае на 25 октября 2021 года выявлено 35 174 случая ВИЧ-инфекции. В Рубцовске за весь период наблюдения зарегистрировано 3062 случая заболевания. За период с января по ноябрь текущего года число новых случаев ВИЧ-инфекции в регионе снизилось на 2,3 % в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Однако, в Рубцовске статистика иная: за 2021 год было выявлено 89 новых случаев, что на 3,5 % выше в сравнении с 2020 годом.

Откуда же такие цифры? Главной проблемой было и остаётся недостаточная информированность о путях передачи и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. По словам Маргариты Вениаминовны, специалисты Рубцовского филиала АКЦПБ работают по нескольким направлениям, чтобы охватить как можно больше слоёв населения и донести до каждого рубцовчанина важность своевременного выявления и лечения этого заболевания.

Специалисты филиала Центра СПИД в г. Рубцовске уделяют особое внимание профилактической и информационно-пропагандистской деятельности. Регулярно проводятся семинары, лекции и выездные мероприятия по экспресс-тестированию на ВИЧ. Мероприятия проводятся для школьников, студентов, взрослого населения, ведь заболеть может абсолютно любой человек. Вообще вся работа выстроена по трём большим направлениям. Первое – для тех, кто никогда не сталкивался с проблемой, затем вторичная профилактика – то есть работа с ключевыми группами людей, подверженных заболеванию (например, с потребителями наркотиков). Здесь уже никакой массовой работы, только индивидуальный подход и консультирование каждого. И третичная профилактика – это работа с теми, кто заболел и живёт с диагнозом «ВИЧ-инфекция».

– Волонтёры из Рубцовского медицинского и педагогического колледжей всегда помогали нам проводить информационные мероприятия среди подростков и молодёжи. Сейчас эта работа также ведётся, просто малыми группами, чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования. Проводим онлайн-конференции и работаем с педагогами, рассылаем информационные материалы по учреждениям, проводим интерактивные игры, показываем фильмы. В общем, делаем всё, чтобы как можно больше рубцовчан были информированы и подкованы в этом вопросе, – добавляет Маргарита Епанщинцева.

Также филиал Центра СПИД сотрудничает со всеми органами власти, управлениями образования и культуры, с МВД и органами опеки, со всеми образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Организована работа по взаимодействию с органами УФСИН. Например, специалисты отдела профилактики участвуют в проведении Школы для лиц, готовящихся к освобождению из мест заключения. В рамках работы Школы для освобождающихся специалисты посещают учреждения исполнения наказаний, расположенных в нашем городе, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы относительно ВИЧ-инфекции. Главная цель Школы – формирование у осужденных ответственного отношения к своему здоровью в период адаптации к жизни вне пенитенциарного учреждения.

Ещё одно большое направление работы – профилактика ВИЧ-инфекции у беременных женщин. Уже несколько лет половой путь передачи заболевания остаётся лидирующим. В 2021 году таким способом заразились 64 % всех заболевших, причём большинство из них (53,9 %) – женщины.

– Примечательно, что изменился возраст заболевших. На сегодняшний день заболевание регистрируется преимущественно в возрастной категории от 30 лет (91%), доля молодых людей в возрасте 20 – 29 лет составляет всего 6,7 %. Случаев ВИЧ-инфекции среди подростков в возрасте 15-17 лет в текущем году не выявлено. О чём это говорит? Для молодых людей использование средств защиты – норма. А вот старшее поколение, воспитанное в советское время, в вопросах половой жизни более закомплексовано и беспечно. Спрашивать о ВИЧ-статусе партнёра не принято, как и лишний раз провериться самому, – комментирует статистику Маргарита Епанщинцева.

Нужно отметить, что обследование на ВИЧ является обязательным условием при взятии на учёт и дальнейшем наблюдении беременных в женских консультациях. Причём в случае выявления заболевания медицинские работники активно приглашают на приём и обследование на ВИЧ-инфекцию не только женщину, но и её партнёра. И хотя это понятно и логично, ведь своевременная диагностика ВИЧ-инфекции и её лечение снижает риск неприятных последствий в разы. Но рубцовчане мужского пола, как правило, не торопятся посещать больницы и женские консультации со своими «половинками».

Несмотря на сложную ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекцией, Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом, а также филиал в г. Рубцовске не прекращают работу даже в условиях жестких ограничительных мер и освоили дистанционные методы взаимодействия с пациентами. Каждый пациент может получить консультацию инфекциониста по телефону и онлайн и определить время получения лекарственных препаратов.

В этом году ко Всемирному дню борьбы со СПИДом в России прошла с 29 ноября по 1 декабря ежегодная акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Все информационно-просветительские мероприятия были перенесены в онлайн-формат. Например, в Рубцовске для учащихся старших классов общеобразовательных школ была организована онлайн-конференция «Знать, чтобы жить!».

Напоминаем, что любой рубцовчанин или гость нашего города может бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ, в том числе анонимно. Тестирование проходит ежедневно в КГБУЗ «АКЦПБ со СПИДом, филиал в городе Рубцовске», расположенном по адресу: ул. Алтайская, 94.

rubtsovskmv.ru