ГОРНЯК22 02.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские школьники узнают интересные факты о Конституции РФ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: edu.gov.ru

2 декабря в 12.00 (по московскому времени) состоится Всероссийский онлайн-урок “День конституции”. Он приурочен к одноименному национальному празднику, который ежегодно отмечается 12 декабря.

В открытом уроке примут участие:
• Роман Царёв, преподаватель права и обществознания школы “Летово”, юрист, магистр политологии;
• Олег Ярошенко, руководитель центральной программы “Патриот и гражданин” Российского Союза Молодёжи.

Как сообщает Министерство просвещения Российской Федерации, вместе с гостями урока ведущие вспомнят, сколько человек работали над первым проектом Конституции РФ, поделятся необычными фактами о высшем нормативном правовом акте нашей страны (сколько раз Конституция побывала в космосе, например).

Помимо этого, на онлайн-уроке поговорят о правилах поведения школьников в сети Интернет, борьбе с кибербуллингом, и обсудят проект “Азбука молодого гражданина”.

Эфир будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в “ВКонтакте”.

Справка: мероприятие организовано Минпросвещения России и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации” национального проекта “Образование”.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В России сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В России сократили срок действия ПЦР-теста на COVID-19 | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: spicami.ru В России решили сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании...
Рубцовск: Рубцовские «Наследники Ползунова» показали свои знания на Всероссийской олимпиаде школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские «Наследники Ползунова» показали свои знания на Всероссийской олимпиаде школьников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: alt.kp.ru С 13 по 19 ноября в Рубцовске проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, химии и физике....
Рубцовск: Рубцовские школьники узнают интересные факты о Конституции РФ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовские школьники узнают интересные факты о Конституции РФ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото: edu.gov.ru 2 декабря в 12.00 (по московскому времени) состоится Всероссийский онлайн-урок “День конституции”. Он приурочен к одноименному национальному празднику,...
Рубцовск: Рубцовская «АвтоСпецТехника» оперативно справляется с непогодой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовская «АвтоСпецТехника» оперативно справляется с непогодой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago
Фото rubtsovsk.org Сегодня наступила календарная зима, но в Рубцовске вслед за снегопадами пришла оттепель. И пусть термометр показывает “минус”, но...

Читать по теме:

ВТОПЕ: