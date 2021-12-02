Рубцовск: Рубцовские школьники узнают интересные факты о Конституции РФ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: edu.gov.ru

2 декабря в 12.00 (по московскому времени) состоится Всероссийский онлайн-урок “День конституции”. Он приурочен к одноименному национальному празднику, который ежегодно отмечается 12 декабря.

В открытом уроке примут участие:

• Роман Царёв, преподаватель права и обществознания школы “Летово”, юрист, магистр политологии;

• Олег Ярошенко, руководитель центральной программы “Патриот и гражданин” Российского Союза Молодёжи.

Как сообщает Министерство просвещения Российской Федерации, вместе с гостями урока ведущие вспомнят, сколько человек работали над первым проектом Конституции РФ, поделятся необычными фактами о высшем нормативном правовом акте нашей страны (сколько раз Конституция побывала в космосе, например).

Помимо этого, на онлайн-уроке поговорят о правилах поведения школьников в сети Интернет, борьбе с кибербуллингом, и обсудят проект “Азбука молодого гражданина”.

Эфир будет доступен на сайте трансляции.институтвоспитания.рф и в официальных сообществах Института воспитания РАО и Министерства просвещения РФ в “ВКонтакте”.

Справка: мероприятие организовано Минпросвещения России и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования в рамках федерального проекта “Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации” национального проекта “Образование”.

rubtsovskmv.ru