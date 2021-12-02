ГОРНЯК22 02.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовская «АвтоСпецТехника» оперативно справляется с непогодой | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото rubtsovsk.org

Сегодня наступила календарная зима, но в Рубцовске вслед за снегопадами пришла оттепель. И пусть термометр показывает “минус”, но солнечная погода приводит к образованию сильного гололёда на улицах нашего города. И это, конечно, здорово осложняет жизнь пешеходам и водителям.

“По состоянию на 1 декабря силами муниципального предприятия “АвтоСпецТехника” с дорог города вывезли 530 кубометров снега. Для обработки проезжей части противогололёдными материалами использовано 7 тонн пескосоляной смеси. На городских улицах: Октябрьская, Тихвинская, Ленинградская, Алтайская, Светлова, Северная, Федоренко, Комсомольская работали 7 единиц снегоуборочной техники в ночную смену”, – освещает ситуацию пресс-служба городской администрации.

Не обошли стороной и главную улицу города – проспект Ленина. Оттуда также вывозился снег. Ещё пескосоляной смесью были посыпаны железнодорожные переезды и кольцо РМЗ. 24 дворника вручную очищают от снега и посыпают песком подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта.

Работа по уборке снега и льда в Рубцовске проходит в ежедневном режиме.

rubtsovskmv.ru

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