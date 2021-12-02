Рубцовск: Школьники Рубцовска поучаствовали в акции «Ангел в дорогу» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: МБОУ СОШ 10 ККЮС

Третье воскресенье ноября официально объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время проблема травматизма на дорогах с участием детей и подростков одна из самых актуальных в обществе.

В целях привлечения внимания общественности к проблемам безопасности дорожного движения Главное управление МВД России по Алтайскому краю инициировало проведение акции “Ангел в дорогу”. Эту идею поддержали и сотрудники ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

19 ноября акция “Ангел в дорогу” была проведена в средней общеобразовательной школе № 10 Кадетский корпус юных спасателей. Учащиеся седьмых классов изготовили бумажных ангелов и написали на них пожелания для водителей. Также ребята-девятиклассники в светоотражающих жилетах выходили на дорогу, и вместе с классным руководителем вручали изготовленные поделки автомобилистам.

Фото предоставлены МБОУ СОШ 10 “Кадетский корпус юных спасателей”

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