Рубцовск: Два из трёх: юные футболисты Рубцовска отличились на межрайонном турнире | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

С 22 по 24 ноября состялся Межрайонный турнир по футболу среди детей 2008–2009 годов рождения “Футбольные баталии”. В соревнованиях принимали участие команды из трёх городов Алтайского края: Рубцовска, Барнаула и Горняка.

Наш город представляли 50 юных футболистов из спортивной школы “Рубцовск”. Большое количество участников обусловлено тем, что ребята были разбиты на пять команд:

СШ “Рубцовск” зеленые;

СШ “Рубцовск” белые;

СШ “Рубцовск” 2008;

СШ “Рубцовск” 2009;

СШ “Рубцовск” 2009-2.

По итогам всех соревнований рубцовчане заняли два места в тройке лидеров, а именно:

1 место – команда СШ “Рубцовск” белые;

2 место – команда “Темп” (г. Горняк);

3 место – команда СШ “Рубцовск” зелёные.

Лучшими игроки стали Михаил Кузьмин, Ярослав Шмер, Степан Ляхов, Кирилл Шмелёв и Даниил Михайлов.

Тренируют ребят Анатолий Кондуров и Андрей Лаврентьев.

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