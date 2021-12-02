Рубцовск: Рубцовск с рабочим визитом посетил министр транспорта Валерий Никитюк | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В минувшую пятницу, 26 ноября, Рубцовск с рабочим визитом посетили исполняющий обязанности министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк и начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

Одна из целей визита – подведение итогов прошедшего сезона ремонта дорог, которое состоялось с участием главы города Дмитрия Фельдмана, заместителя главы администрации Олега Обуховича, начальника Юго-Западного ДСУ Игоря Левина и его заместителей. На совещании у градоначальника до руководителей краевых ведомств был доведен план работ на улично-дорожной сети Рубцовска на 2022 год, были проработаны некоторые моменты ремонтов текущего года, по которым у проверяющих были вопросы, еще одной обсуждаемой темой стал ремонт моста через дренажный канал Алейской оросительной системы, которая пересекает улицу Тракторную в районе федеральной трассы А-322.

После совещания в администрации состоялся выезд на все объекты улично-дорожной сети города, ремонт которых предполагается сделать в 2022 году. Министру было детально рассказано о предстоящих планах и объемах выполнения работ. В заключение визита Валерий Никитюк и Василий Мотуз побывали на проблемном мосту, где своими глазами увидели ситуацию. На месте им было представлено объяснение почему мост обязательно нужно отремонтировать в следующем году. Одна из причин – большой трафик большегрузных автомобилей, которые перевозят продукцию городских промышленных предприятий, вторая – восстановить мост можно в рамках ремонта улицы Тракторной, который будет закончен в следующем строительном сезоне.

На сегодняшний день администрация подготовила проектно-сметную документацию на ремонт моста, документы направлены в краевое автономное учреждение «Алтайский региональный центр ценообразования в строительстве» для утверждения сметной стоимости, которая составила 50 млн рублей. По итогам совещания Министерством транспорта взят на рассмотрение вопрос о выделении дополнительных средств на ремонт этого объекта.

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