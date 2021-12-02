ГОРНЯК22 02.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские спортсмены успешно выступили на первенстве по лыжным гонкам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото: СШ «Спарта»

27 ноября состоялось первенство Алтайского края по лыжным гонкам с участием спортсменов от 13 до 68 лет. Соревнования проходили на лыжных трассах горнолыжного комплекса “Берлога” на станции Тягун Заринского района.

В мероприятии приняли участие 158 спортсменов из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Первомайского, Залесовского, Шипуновского, Алтайского, Михайловского и других районов края. Наш город представляли воспитанники спортивной школы “Спарта”.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Возрастная категория 2008-2009 г.р.:

• 1 место – Егор Бобров (3 км свободным стилем);
• 2 место – Екатерина Медкова (3 км свободным стилем).

Возрастная категория 2006-2007 г.р.:

• 3 место – Роман Золотухин (5 км свободным стилем);
• 8 место – Виталий Ионин (5 км свободным стилем).

Возрастная категория 2004-2005 г.р.:

3 место – Андрей Бобров (5 км свободным стилем).

Возрастная категория 2003-1986 г.р.:

 7 место – Анастасия Залевская (5 км свободным стилем).

Фото предоставлены муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки “Спортивная школа “Спарта”

ГОРНЯК22 02.12.2021 ГОРНЯК22 02.12.2021 ГОРНЯК22 02.12.2021 ГОРНЯК22 02.12.2021

rubtsovskmv.ru

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