Рубцовск: Соцопрос: Ваше мнение о Прямой линии губернатора Виктора Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование, посвященное прошедшей 23 ноября Прямой линии с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко

Социологическое исследование проводится в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Информационная среда Алтайского края» государственной программы «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края, с целью получения обратной связи от жителей региона по итогам прошедшего мероприятия. Участие в социсследовании анонимное, а результаты будут использованы только в обобщенном виде.

Ссылка на социсследование здесь

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