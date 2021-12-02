Рубцовск: Соцопрос: Ваше мнение о Прямой линии губернатора Виктора Томенко | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Алтайский государственный университет проводит социологическое исследование, посвященное прошедшей 23 ноября Прямой линии с Губернатором Алтайского края Виктором Томенко
Социологическое исследование проводится в рамках реализации мероприятия подпрограммы «Информационная среда Алтайского края» государственной программы «Цифровое развитие экономики и информационной среды Алтайского края», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края, с целью получения обратной связи от жителей региона по итогам прошедшего мероприятия. Участие в социсследовании анонимное, а результаты будут использованы только в обобщенном виде.
Ссылка на социсследование здесь