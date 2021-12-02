ГОРНЯК22 02.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске немного потеплеет: погода на 2 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
2 часа Ago

Фото wallpaperscraft.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня – 2 декабря – погода будет изменчивой. По прогнозам синоптиков, в утренние часы будет морозно, но днём вновь будет потепление. А теперь подробнее.

В Алтайском крае ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 2-7м/с, местами порывы до 12м/с. Температура ночью –11…–16°С, местами до –21°С, по югу местами –5…–10°С, днём –2…–7°С, по югу до +4°С.

В Рубцовске обещают ясную погоду, на дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2–5 м/с с редкими порывами в 7-10 м/с. Температура в утренние часы опустится до     –7…–10°С, днём потеплеет, воздух прогреется до –2…+1°С.

rubtsovskmv.ru

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