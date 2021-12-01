ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»

1 декабря в 18.00 в Центральной библиотеке состоится презентация выставки работ учащихся и руководителя студии декоративного рисования “ИЗОмагия” Маргариты Оганесян “Шерстяная акварель”.

Шерстяная акварель – это один из видов сухого валяния. В результате послойной выкладки разноцветных кусочков натуральной шести получаются невероятно воздушные и тёплые картины.

В октябре текущего года Маргарита участвовала в фестивале-конкурсе “Потомки великих мастеров”, который проходил в городе Дербент Республики Дагестан, и стала лауреатом I степени в номинации “Фелтинг”.

На презентации мастер по фелтингу расскажет о начале творческого пути, своих достижениях и студии рисования, а также ответит на вопросы участников встречи. В конце мероприятия под руководством Маргариты посетители выставки вместе нарисуют картину шерстью.

Место проведения: отдел искусств Центральной библиотеки (пр. Ленина, 137А).

Справка: встреча проводится в рамках проекта “Библиотечные сезоны”, поддержанного грантом Губернатора Алтайского края в сфере культуры.

rubtsovskmv.ru

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