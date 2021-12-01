Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Завтра, 1 декабря, в школах состоится написание итогового сочинения для выпускников. Как сообщает Управление образования Рубцовска, испытание пройдут 639 одиннадцатиклассников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений нашего города.

Тематические направления итогового сочинения в 2021/2022 учебном году следующие:

“Человек путешествующий: дорога в жизни человека”;

“Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?”;

“Преступление и наказание — вечная тема”;

“Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня”;

“Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина”.

Начнётся мероприятие в 10:00 по местному времени и продлится 235 минут – 3 часа 55 минут. При этом “в продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.)”, – добавляют в Управлении образования.

За работу школьники получат “зачет” или “незачет”. Критерии оценивания разработаны Рособрнадзором, результаты будут доступны ребятам в своих образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении.

Успешное написание работы является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.

rubtsovskmv.ru