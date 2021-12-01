ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото znamkaluga.ru

Завтра, 1 декабря, в школах состоится написание итогового сочинения для выпускников. Как сообщает Управление образования Рубцовска, испытание пройдут 639 одиннадцатиклассников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений нашего города.

Тематические направления итогового сочинения в 2021/2022 учебном году следующие:

  • “Человек путешествующий: дорога в жизни человека”;
  • “Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия?”;
  • “Преступление и наказание — вечная тема”;
  • “Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня”;
  • “Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина”.

Начнётся мероприятие в 10:00 по местному времени и продлится 235 минут – 3 часа 55 минут. При этом “в продолжительность написания итогового сочинения (изложения) не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж участников итогового сочинения (изложения), заполнение ими регистрационных полей и др.)”, – добавляют в Управлении образования.

За работу школьники получат “зачет” или “незачет”. Критерии оценивания разработаны Рособрнадзором, результаты будут доступны ребятам в своих образовательных организациях или в местах регистрации на участие в итоговом сочинении.

Успешное написание работы является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации.

rubtsovskmv.ru

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