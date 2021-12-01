ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Тундровый лебедь найден в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

 

Фото: erbirds.ru

Краснокнижного лебедя с раненым крылом нашли в Рубцовске. Как он оказался в городе – неизвестно.

Неравнодушные горожане, обнаружив дикую птицу в районе индустриального института, принесли его в ветлечебницу. При осмотре выяснилось, что у него немного повреждено крыло и суставы в области лап.

Специалисты определили, что это тундровый (или малый) лебедь – самый мелкий из всех лебедей.

Сейчас он живет в отдельном вольере учебно-опытного участка «Чудо сада» центра внешкольной работы «Малая Академия». Но увидеть птицу горожане смогут лишь весной, когда «Чудо сад» откроется для посетителей, сообщает “Рубцовск.инфо”.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: МБУК "Библиотечная информационная система" 1 декабря в 18.00 в Центральной библиотеке состоится презентация выставки работ учащихся и руководителя студии...
Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото znamkaluga.ru Завтра, 1 декабря, в школах состоится написание итогового сочинения для выпускников. Как сообщает Управление образования Рубцовска, испытание пройдут...
Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: new-pressa.ru Правоохранительные органы проводят проверку по очередному факту хищения крупной денежной суммы у 29-летней жительницы Барнаула. Женщина обратилась в полицию...
Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю В Рубцовске награждена медалью ФСИН России начальник филиала, врач медицинской части №5 при...
Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: iz.ru В Алтайском крае увеличилось число больных туберкулезом. Возросла и смертность от этого заболевания – в 2,5 раза выше...
Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: iz.ru В Алтайском крае увеличилось число больных туберкулезом. Возросла и смертность от этого заболевания – в 2,5 раза выше...

Читать по теме:

ВТОПЕ: