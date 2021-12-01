Рубцовск: Тундровый лебедь найден в Рубцовске | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: erbirds.ru

Краснокнижного лебедя с раненым крылом нашли в Рубцовске. Как он оказался в городе – неизвестно.

Неравнодушные горожане, обнаружив дикую птицу в районе индустриального института, принесли его в ветлечебницу. При осмотре выяснилось, что у него немного повреждено крыло и суставы в области лап.

Специалисты определили, что это тундровый (или малый) лебедь – самый мелкий из всех лебедей.

Сейчас он живет в отдельном вольере учебно-опытного участка «Чудо сада» центра внешкольной работы «Малая Академия». Но увидеть птицу горожане смогут лишь весной, когда «Чудо сад» откроется для посетителей, сообщает “Рубцовск.инфо”.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru