Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Правоохранительные органы проводят проверку по очередному факту хищения крупной денежной суммы у 29-летней жительницы Барнаула. Женщина обратилась в полицию с заявлением о хищении 880 тысяч рублей.

Как выяснилось на предварительном следствии, в начале лета этого года потерпевшей позвонила неизвестная девушка и сообщила о выигрыше сертификата на обучение по направлению инвестиции. Женщина согласилась на заманчивое предложение и даже получила несколько занятий в онлайн-режиме бесплатно. Затем злоумышленники сообщили, что последующие уроки будут платными и для этого необходимо внести 70 тысяч рублей. Кроме того, неизвестные предложили открыть брокерский счет для получения дохода и пополнить его на сумму 260 тысяч рублей. Через какое-то время мнимый «инвестиционный консультант» порекомендовала еще сделать еще один взнос, но уже на 550 тысяч рублей, объясняя это возможностью получить еще больший доход. Потерпевшая несколько месяцев ждала поступление обещанной прибыли, однако деньги на счет так и не пришли.

Подобные факты хищения были зарегистрированы и в Рубцовске. Граждане вкладывают вкладывают деньги, надеясь получить прибыль. Для этого злоумышленники рисуют убедительные красочные графики, а иногда даже позволяют выводить небольшие суммы, тем самым подсаживая на крючок будущих жертв. Потерпевшие начинают делать крупные инвестиции, после чего их счета блокируются.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о мерах по сохранности денежных средств, сообщает пресс-служба МО МВД Росссии “Рубцовский”. Сегодня, как в интернете, так и по телефону многочисленные организации предлагают услуги по управлению инвестициями и брокерским онлайн-услугам, среди них встречаются и мошенники, которые, используя заманчивые предложения и низкую финансовую грамотность населения, стремятся вытянуть как можно больше денег из доверчивых граждан, поверивших в возможность быстрого обогащения.Если к вам поступило предложение об инвестициях, обязательно изучите отзывы об онлайн-брокере, предлагающем вам услуги. Не лишним будет просьба показать лицензию на оказываемые услуги, чтобы быть уверенным о надежном вложении средств.

rubtsovskmv.ru