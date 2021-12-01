Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Рубцовске награждена медалью ФСИН России начальник филиала, врач медицинской части №5 при исправительной колонии №9, майор внутренней службы Ирина Фурцева, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Заслуженную награду она получила за большой вклад в развитие и совершенствование здравоохранения уголовно-исполнительной системы. Во время работы Ирина Фурцева неоднократно достигала высоких результатов в оказании лечебно-профилактической помощи спецконтингенту, а также в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.

В уголовно-исполнительной системе Ирина Фурцева работает без малого 21 год. Свой трудовой путь в уголовно-исправительной системе она начала в январе 2020 года начав с должности врача-терапевта медицинской части исправительной колонии №9 в Рубцовске. С октября 2020 Ирина Борисовна возглавила медицинскую часть. Имеет ведомственные медали «За отличие в службе» I, II и III степени.

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