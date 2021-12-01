ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В Рубцовске награждена медалью ФСИН России начальник филиала, врач медицинской части №5 при исправительной колонии №9, майор внутренней службы Ирина Фурцева, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю. Заслуженную награду она получила за большой вклад в развитие и совершенствование здравоохранения уголовно-исполнительной системы. Во время работы Ирина Фурцева неоднократно достигала высоких результатов в оказании лечебно-профилактической помощи спецконтингенту, а также в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.

В уголовно-исполнительной системе Ирина Фурцева работает без малого 21 год. Свой трудовой путь в уголовно-исправительной системе она начала в январе 2020 года начав с должности врача-терапевта медицинской части исправительной колонии №9 в Рубцовске. С октября 2020 Ирина Борисовна возглавила медицинскую часть. Имеет ведомственные медали «За отличие в службе» I, II и III степени.

 

 

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: МБУК "Библиотечная информационная система" 1 декабря в 18.00 в Центральной библиотеке состоится презентация выставки работ учащихся и руководителя студии...
Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото znamkaluga.ru Завтра, 1 декабря, в школах состоится написание итогового сочинения для выпускников. Как сообщает Управление образования Рубцовска, испытание пройдут...
Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: new-pressa.ru Правоохранительные органы проводят проверку по очередному факту хищения крупной денежной суммы у 29-летней жительницы Барнаула. Женщина обратилась в полицию...
Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю В Рубцовске награждена медалью ФСИН России начальник филиала, врач медицинской части №5 при...
Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: iz.ru В Алтайском крае увеличилось число больных туберкулезом. Возросла и смертность от этого заболевания – в 2,5 раза выше...

Читать по теме:

ВТОПЕ: