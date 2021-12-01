ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: iz.ru

В Алтайском крае увеличилось число больных туберкулезом. Возросла и смертность от этого заболевания – в 2,5 раза выше среднего показателя по России. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов на коллегии специалистов фтизиатрической и онкологической служб, сообщает “Катунь 24”.

“Если онкологическая служба более-менее у нас модернизировалась за счет национального проекта здравоохранения, то по фтизиатрии требуется максимально сфокусировать внимание, поскольку накопился ряд проблем, в том числе материально-технических: банально необходимо провести ремонт и реконструкцию, достроить противотуберкулезный диспансер до оснащения и единообразной идеологии лабораторной службы, подходов к лечению, вопросы кадрового обеспечения”, – отметил Дмитрий Попов.

Для лечения больных также необходимы специальные условия. Сейчас находится в разработке проект реконструкции и ремонта поликлиники в Рубцовске. Его планируют реализовать в 2023 году.

rubtsovskmv.ru

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