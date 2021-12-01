ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: 78 медалей взяли рубцовчане на краевых соревнованиях по плаванию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: russiaedu.ru

С 25 по 27 ноября в Рубцовске прошли краевые соревнования по плаванию. В состязаниях приняли участие юные пловцы из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и Ярового. Всего, как сообщает “СПОРТ Рубцовска”, за звание лучших боролись 218 спортсменов.

Соревнования проводились в нескольких возрастных группах, победители и призеры определялись в личном зачете. Наш город представляли воспитанники отделения плавания из СШ “Юбилейный” и школы олимпийского резерва “Обь”. По итогам трёх дней в упорной борьбе рубцовчане завоевали 78 медалей – 32 золотых, 25 серебряных и 21 бронзовую.

В своей возрастной группе лучшими спортсменами стали:

  • Анастасия Крывоножко (возрастная группа: девочки 2010г.р.) – тренер Ирина Кобзаренко;
  • Анастасия Калюжная (возрастная группа: девочки 2011г.р.) – тренер Ирина Кобзаренко;
  • Глеб Юдин (возрастная группа: мальчики 2011г.р.) – тренер Ирина Бача;
  • Ксения Крывоножко (возрастная группа: девочки 2013г.р.) – тренер Ирина Кобзаренко.

rubtsovskmv.ru

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