Рубцовск: 78 медалей взяли рубцовчане на краевых соревнованиях по плаванию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: russiaedu.ru
С 25 по 27 ноября в Рубцовске прошли краевые соревнования по плаванию. В состязаниях приняли участие юные пловцы из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода и Ярового. Всего, как сообщает “СПОРТ Рубцовска”, за звание лучших боролись 218 спортсменов.
Соревнования проводились в нескольких возрастных группах, победители и призеры определялись в личном зачете. Наш город представляли воспитанники отделения плавания из СШ “Юбилейный” и школы олимпийского резерва “Обь”. По итогам трёх дней в упорной борьбе рубцовчане завоевали 78 медалей – 32 золотых, 25 серебряных и 21 бронзовую.
В своей возрастной группе лучшими спортсменами стали:
- Анастасия Крывоножко (возрастная группа: девочки 2010г.р.) – тренер Ирина Кобзаренко;
- Анастасия Калюжная (возрастная группа: девочки 2011г.р.) – тренер Ирина Кобзаренко;
- Глеб Юдин (возрастная группа: мальчики 2011г.р.) – тренер Ирина Бача;
- Ксения Крывоножко (возрастная группа: девочки 2013г.р.) – тренер Ирина Кобзаренко.