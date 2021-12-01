ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России утвердили новый порядок выплаты больничных | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: zarya-egorlik.ru

Постановление о новом порядке выплаты пособий по временной нетрудоспособности подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте правительства.

Согласно постановлению, со следующего года больничные будут оформляться только в электронном виде. Пособия по ним начнут начисляться автоматически. Такой порядок также распространяется на выплату пособий по беременности и родам и при рождении ребенка.

Пособия, как и раньше, будут выплачиваться напрямую из Фонда соцстрахования, однако теперь гражданам не придется подавать никаких заявлений для этого. Информацию о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будет подавать в Фонд соцстрахования работодатель. Сведения о факте рождения ребенка будут поступать в ФСС из информационной системы ЗАГС, говорится в документе. О назначении и выплате пособия россияне смогут узнать на портале Госуслуг.

Новый порядок вступит в силу с 1 января 2022 года.

rubtsovskmv.ru

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