Рубцовск: В России появилась новая льгота при продаже жилья | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Норма действует при продаже квартиры или дома, если семья покупает на эти деньги новое жилье. Об этом пишет “РИА Новости” со ссылкой официальный портал правовой информации.

Закон вносит поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль для ряда граждан и организаций. Льготу можно получить в том случае, если соблюдаются определённые условия:

Налогоплательщики должны быть родителями (усыновителями) не менее двух детей, которые не достигли 18 лет (24 лет, если дети получают образование по очной форме);

Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года;

Общая площадь приобретенного жилья должна быть больше площади проданного;

Стоимость нового жилья не должна превышать 50 миллионов рублей по кадастровой стоимости.



В настоящее время налог не платится, если семья живет в квартире более 5 лет. С продажи новой квартиры взимается налог 13%. Нововведение действует для средств, полученных с 1 января 2021 года.



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