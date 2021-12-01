ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовский ансамбль осужденных стал победителем регионального этапа Дельфийского чемпионата | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В учреждениях УИС Алтайского края прошел региональный этап Дельфийского чемпионата среди осужденных. Мероприятие организовано при поддержке ФСИН России, Санкт-Петербургского ведомственного университета и Национального Дельфийского совета страны. Состязания направлены на реализацию творческих способностей осужденных, вовлечение их в позитивную деятельность, содействие в адаптации и ресоциализации после освобождения, подчеркивает УФСИН России по Алтайскому краю.

Свои таланты участники проявили в 14 номинациях, среди которых: художественное чтение, театр, рисунок, живопись, кулинарное искусство и др. Всего в региональном этапе приняли участие 94 осужденных, из них 84 представили индивидуальные работы, 10 – коллективные.

По результатам состязаний в номинации “Ансамблевое пение” был признан лучшим ансамбль из рубцовской исправительной колонии № 10. Осужденные исполнили две песни – “Ой, до не вечер” и “Знаю я, есть края”.

Работы победителей регионального этапа направлены в Санкт-Петербургский университет ФСИН России для дальнейшего участия в финале Дельфийского чемпионата. Итоги творческого конкурса подведут в середине декабря.

rubtsovskmv.ru

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