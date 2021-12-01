Рубцовск: «Золотое кольцо Сибири» заинтересовало иностранных туристов | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: rgo.ru

В 2022 году организаторы межрегионального туристического маршрута “Золотое кольцо Сибири” рассчитывают принять первых зарубежных туристов. Он будет проходить по одиннадцати регионам. В том числе и по территории Алтайского края. На полное путешествие по маршруту будет уходить 16 дней.

По словам автора проекта, исполнительного директора Томского отделения Русского географического общества Юлии Калюжной, туристический маршрут “Золотое кольцо Сибири” для иностранцев весьма интересен и эксклюзивен. На рабочих встречах в сентябре этого года представители географических обществ Португалии и Испании еще раз проявили свою заинтересованность сибирским маршрутом.

На создание межрегионального маршрута “Золотое кольцо Сибири” ушло четыре года.

Чтобы все планы реализовались, Русское географическое общество действует в едином контексте с властью регионов и турбизнесом. Особенно Юлия Калюжная отметила усилия нашего края.

«Активно откликается Алтайский край, который всегда спрашивает, что необходимо изменить. Что будет лучше для туриста именно в этом маршруте?» — приводит слова автора проекта «Катунь24».

rubtsovskmv.ru