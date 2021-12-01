ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт круглый стол по актуальным вопросам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото Веры Брюхановой / Местное время

1 декабря в 10:00 в молодёжном центре “Точка” пройдёт круглый стол. Главным вопросом обсуждения станет предотвращение асоциального поведения молодежи. Кроме этого в рамках мероприятия запланирован конкурс проектов учреждений культуры по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни “Всё начинается с идеи”.

Как сообщает городское Управление культуры, спорта и молодёжной политики, встреча проводится в рамках реализации муниципальной программы “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Рубцовске” на 2021-2025 годы.

“Конкурс проектов призван способствовать распространению положительного опыта профилактической работы учреждений культуры по предотвращению употребления психоактивных веществ в подростковой и молодежной среде. Проект предполагает его реализацию в учреждении культуры города Рубцовска в период со 2 по 24 декабря 2021 года”, – добавляют в ведомстве.

Максимальная сумма, запрашиваемая на реализацию проекта, составит 10 000 рублей. Организаторами проведения конкурса являются МКУ “Управление культуры, спорта и молодежной политики” города Рубцовска и Молодежный центр “Точка”.

rubtsovskmv.ru

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