ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В рубцовские библиотеки поступят книги для незрячих и слабовидящих детей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото: zen.yandex.ru

Произведения алтайских авторов будут доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Книги были изданы в рамках проекта “КОД: книги объединяют детей”, который вошел в число победителей конкурса на получение грантов губернатора края в сфере культуры на 2021 год.

На данный момент детям доступны 10 произведений. В списке авторов такие писатели, как Василий Гришаев, Елена Бызова, Ольга Кан, Валерий Марченко, Александр Гусев, Геннадий Володин и др.

Как сообщает Министерство культуры Алтайского края, издания выполнены укрупненным шрифтом Брайля. Также книги можно послушать и в аудиоформате. Они были озвучены актерами Алтайского краевого театра драмы им. В.М.Шукшина и Молодежного театра Алтая им. В.С.Золотухина, а также сотрудниками спецбиблиотеки.

Печатные издания пополнят фонд краевой специальной библиотеки, и будут переданы в библиотечные пункты Рубцовска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Славгорода.

Презентация проекта состоится 3 декабря в 13:30 в читальном зале Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

ГОРНЯК22 01.12.2021

 

ГОРНЯК22 01.12.2021

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: МБУК "Библиотечная информационная система" 1 декабря в 18.00 в Центральной библиотеке состоится презентация выставки работ учащихся и руководителя студии...
Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото znamkaluga.ru Завтра, 1 декабря, в школах состоится написание итогового сочинения для выпускников. Как сообщает Управление образования Рубцовска, испытание пройдут...
Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: new-pressa.ru Правоохранительные органы проводят проверку по очередному факту хищения крупной денежной суммы у 29-летней жительницы Барнаула. Женщина обратилась в полицию...
Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю В Рубцовске награждена медалью ФСИН России начальник филиала, врач медицинской части №5 при...
Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: iz.ru В Алтайском крае увеличилось число больных туберкулезом. Возросла и смертность от этого заболевания – в 2,5 раза выше...

Читать по теме:

ВТОПЕ: